Auditor da Revolut não conseguiu verificar três quartos da receita de 2021, entregues em atraso

O auditor da Revolut, BDO, não conseguiu verificar de forma independente três quartos dos 636 milhões de libras (cerca de 719 milhões de euros à taxa de câmbio atual) de receita relatados pela tecnológica financeira nas suas contas de 2021, escreve a “Reuters”.

As contas foram apenas assinadas esta semana com meses de atraso, após uma reformulação dos sistemas internos de contabilidade da Revolut e um pesado escrutínio, segundo a agência de notícias.

No relatório anual da Revolut, a BDO foi citada como tendo dito que as demonstrações financeiras dão uma "visão verdadeira e justa do estado do grupo", embora tenha alertado que algumas informações podem estar "materialmente distorcidas".

O auditor indicou que os procedimentos de verificação não foram capazes de "fornecer garantia adequada e suficiente" sobre 477 milhões de libras (539 milhões de euros) em receitas de assinaturas, cartões, câmbio e outras atividades.

Um porta-voz da Revolut disse à agência que o valor geral da receita do banco "não estava em questão" e as preocupações da BDO foram "remediadas em 2021".

A Revolut obteve seu primeiro lucro anual em 2021, de 26 milhões de libras (29 milhões de euros), após uma perda de 223 milhões de libras (252 milhões de euros) em 2020, já que a receita total quase triplicou, ajudada pelo crescimento no comércio de criptomoedas, uma parte fundamental dos negócios do grupo.

A receita saltou novamente 33% em 2022, para mais de 850 milhões de libras (961 milhões de euros), devido a pagamentos, assinaturas e contas comerciais, apesar da queda nas criptomoedas, que representam cerca de 5% a 10% da receita total.

De acordo com a “Reuters”, a empresa substituiu os seus sistemas de contabilidade depois do Financial Reporting Council, um órgão do Reino Unido responsável pela regulamentação dos auditores, ter indicado que a auditoria da Revolut para 2020 era "inadequada" e que "o risco de uma distorção material não detetada era inaceitavelmente alto".