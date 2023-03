Banco de Inglaterra não antecipa grandes aumentos dos juros

Andrew Bailey, governador do Banco de Inglaterra, assinalou, esta quarta-feira, que há uma errada crença que o Banco de Inglaterra irá impor muitos mais aumentos das taxas de juro para controlar a inflação, escreve o “Financial Times”.

O governador do banco central inglês falava numa conferência sobre o custo de vida na capital do país, Londres. Na conferência, o responsável referiu que o Banco de Inglaterra ainda não tinha qualquer presunção de que iria aumentar ainda mais as taxas de juro em relação ao atual nível de 4%.

De acordo com o jornal britânico, os mercados financeiros têm apontado para uma subida de mais 75 pontos base (0,75%) até ao final do ano, mas o governador indicou que nenhum dado sugere esse aumento.

"A minha leitura dos dados desde a nossa reunião de fevereiro - os dados que temos tido sobre a atividade económica, o mercado de trabalho e a inflação - é que a economia está a evoluir muito como esperávamos", afirmou.

Entre os bancos centrais das maiores economias desenvolvidas, o BoE foi o primeiro a iniciar um ciclo de subida dos juros. A primeira decisão de subida foi tomada em dezembro de 2021. A última subida deu-se no início de fevereiro, altura em que a taxa diretora atingiu os 4%, graças a um aumento de 50 pontos base (0,5%).