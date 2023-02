Santander atualiza plano estratégico com promessa de aumento da rentabilidade e dos dividendos

O banco Santander atualizou as suas metas e no novo plano estratégico de 2023 a 2025 aponta agora para um rácio de distribuição de dividendos (ou dividend payout), como proporção dos lucros obtidos anualmente, de 50%, face aos atuais 40%.

Este ano os acionistas do Santander receberão 11,78 cêntimos por ação, mais 18% do que no ano anterior.

Na nova estratégia, apresentada ao mercado esta terça-feira, o banco espanhol também pretende conseguir um retorno sobre o capital tangível (RoTE, na sigla em inglês) de 15% a 17%, ao longo dos próximos três anos, bem como um rácio de eficiência de aproximadamente 42% em 2025.

Em 2022 o Santander obteve um RoTE de 13,4% e um rácio de eficiência de 45,8%.

No seu comunicado ao mercado, o Santander informa que “aspira a aumentar em 40 milhões o número de clientes até 2025, para um total de 200 milhões”. Este crescimento permitirá aumentar as receitas a um ritmo médio anual de 7% a 8% até 2025.

Já os custos deverão crescer no máximo 5% ao ano até 2025, prevê a administração do Santander.

Quanto ao rácio de capital CET1, o Santander estima conseguir, ao longo do próximo triénio, mais de 12%.

“Cumprimos os objetivos do Investor Day de 2019, ganhando milhões de clientes e melhorando a rentabilidade, ao mesmo tempo que continuámos a reforçar o balanço. Estes resultados refletem uma vantagem competitiva associada à combinação única de escala global e local em todos os mercados em que operamos”, comentou a presidente do Santander, Ana Botín.