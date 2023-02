Bancos espanhóis BBVA e Santander alcançaram a maior rentabilidade da UE em 2022

Os bancos espanhóis BBVA e Santander registaram o maior nível de rentabilidade entre os grandes bancos da União Europeia (UE) em 2022, segundo noticia o “Cinco Días”. Ambos atingiram, inclusive, um recorde de rentabilidade no ano passado.

Analisando a rentabilidade sobre o capital (ROTE), o BBVA é o que aparece primeiro na lista, com uma percentagem de 15,3%. Já o Santander apresentou um ROTE de 13,4%.

Contudo, apesar de serem os bancos com maior rentabilidade, são o segundo e terceiro, respetivamente, com maiores ganhos. Olhando para os lucros foi o BNP que se destacou, com mais de 10 mil milhões de euros. O banco francês registou um ROTE de 10,2% (o sexto maior da UE).

De acordo com o jornal espanhol, nos últimos anos, a rentabilidade foi uma das questões que mais preocuparam o setor. Entre 2016 e 2022, com as taxas de juro em terreno negativo, os bancos tiveram dificuldades em gerar rendimentos da sua atividade empresarial típica. Em Espanha, escreve o jornal, os bancos foram ainda mais afetados do que nos restantes países europeus.

A grande rentabilidade de dois dos maiores bancos espanhóis acontece numa altura em que o Governo de Pedro Sánchez decidiu tributar os lucros extraordinários da banca, o que o setor criticou.

Um dos argumentos do setor era, precisamente, a sua rentabilidade baixa. Agora recuperaram níveis de rentabilidade e, mesmo que em alguns casos não cubram o custo do capital, encontram-se numa posição mais forte do que quando o imposto foi anunciado.