Dívida global caiu em 2022 pela primeira vez em sete anos

A dívida global caiu em 2022, o primeiro alívio na montanha de dívida acumulada pelas economias mundiais desde 2015. No ano passado, o endividamento caiu em cerca de 4 biliões de dólares (cerca de 3,8 biliões de euros ao câmbio atual) para os 299 biliões de dólares (282 biliões de euros) segundo o Instituto de Finanças Internacionais (IIF na sigla em inglês), associação que agrega instituições financeiras globais como bancos e casas de investimento.

Num contexto em que o custo do dinheiro aumentou nos últimos meses de forma muito acelerada, com os bancos centrais a subirem as taxas de juro para combater a subida acentuada dos preços, a diminuição da dívida global foi motivada pelas grandes economias. Os países em desenvolvimento, em contraciclo, tiveram de endividar-se mais, e a maior custo, no ano 2022.

Os grandes mercados mundiais diminuíram o seu endividamento em 6 biliões de dólares (5,7 biliões de euros) para cerca de 200 biliões de dólares (189 biliões de euros) no ano passado face ao ano anterior. Já a dívida entre os emergentes renovou máximos, alcançando os 98 biliões de dólares (92 biliões de euros) em 2022. A maior subida do montante de dívida contabilizado em dólares registou-se na Rússia, Singapura, Índia, México, e Vietname, segundo o IIF.

Entretanto, a forte recuperação económica após o pico da pandemia da covid-19 e o aumento acentuado dos preços ajudaram a reduzir o rácio da dívida face ao produto interno bruto (PIB). A nível global, este rácio caiu para os 338% do PIB, um recuo de 12 pontos percentuais e a segunda queda consecutiva.

Aqui também há diferenças entre o estatuto económico das nações: entre os países desenvolvidos, o recuo foi de mais de 20 pontos percentuais para 390% do PIB. Na Europa foi mais notória a diminuição deste rácio, nomeadamente em países como Chipre, Noruega e Reino Unido. Já entre os emergentes, apesar de ter havido reduções de rácio dívida/PIB em 2022, o rácio total aumentou 2 pontos percentuais para os 250%. Os culpados desta subida foram Singapura e China.