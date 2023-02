Caixa poderá ter de entregar até 320 milhões à Caixa Geral de Aposentações em 2028

A Caixa Geral de Depósitos vai transferir 3018 milhões de euros para a Caixa Geral de Aposentações (CGA) pela extinção do Fundo de Pensões que leva consigo as responsabilidades com os trabalhadores que ainda estavam no fundo. O decreto-lei que aprova a transferência para a CGA das responsabilidades atualmente detidas pelo Fundo de Pensões do Pessoal da Caixa Geral de Depósitos (FPCGD), publicado esta sexta-feira em Diário da República, determina no seu articulado quer o valor das responsabilidades presentes e futuras dos quase 14 mil funcionários, quer o valor que poderá ter de pagar a título de compensação pela transferência agora feita de 2018 milhões.

O valor adicional que a Caixa poderá ser chamada a pagar está limitado a 320 milhões de euros e decorre de uma revisão prevista para 2028.

O Governo aprovou a extinção do fundo no início de fevereiro e agora com a publicação do diploma ficou a saber-se que existe uma verba já limitada a 320 milhões de euros que poderá ser necessária para compensar as responsabilidades que foram transferidas para a Caixa Geral de Aposentações (CGA).

No diploma é dito que “o valor total da compensação transferida ao abrigo do presente decreto-lei é sujeito a procedimento de verificação no final do primeiro quinquénio a contar da data de produção de efeitos do presente decreto-lei [31 de dezembro de 2022]”.

Como é também dito no diploma, a transferência para a CGA diz respeito à "totalidade das responsabilidades asseguradas através do Fundo de Pensões do Pessoal da Caixa Geral de Depósitos (FPCGD)", quer dos trabalhadores no ativo quer “dos reformados e aposentados e respetivas pensões de sobrevivência e prestações por morte, de trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos".

Mas também estão incluídos "os trabalhadores oriundos do Banco Nacional Ultramarino e os encargos com as pensões de reforma e respetivas pensões de sobrevivência e prestações por morte de trabalhadores e pensionistas do Fundo de Pensões BNU - Banco Nacional Ultramarino (FPBNU)”.

O Fundo tem 13,7 mil beneficiários, dos quais 3909 são trabalhadores no ativo e 9759 são reformados e pré-reformados.