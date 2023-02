BPI vende posição de 50% na Cosec à Allianz Trade mas não revela preço

A companhia líder em seguro de crédito em Portugal, a Cosec, fundada em 1969, vai passar a ser detida a 100% pela Allianz Trade, que mantinha com o BPI um acordo de distribuição. O Expresso questionou o banco sobre o valor do encaixe com a venda dos 50% que detinha na Cosec, mas para já o banco “não divulga o valor”.

Foi em 2007 que a Cosec se tornou uma “joint-venture” entre a seguradora e o banco, detendo cada um dos acionistas 50% do capital.

O corte nesta parceria e a compra dos 50% ao BPI "está ainda sujeita às aprovações regulamentares, incluindo em matéria de concorrência, e deverá estar concluída no primeiro semestre de 2023", lê-se no comunicado.

Apesar do negócio, mantém-se o acordo de distribuição da venda de seguros de crédito com o banco.

No mesmo documento o administrador executivo do BPI, Pedro Barreto, diz que “este acordo vai fortalecer ainda mais a cooperação entre o Banco BPI e a Allianz Trade na distribuição de seguros de crédito às empresas”. Acrescenta que o objetivo do banco "é continuar a ajudar as empresas a negociar com confiança, tanto em Portugal como nos mercados mundiais”. Por seu turno a Allianz Trade está “muito feliz” por receber a Cosec como “membro de pleno direito”.

“Esta é uma grande oportunidade de negócio e um novo passo na nossa estratégia de crescimento que nos permitirá reforçar a nossa presença no Sul da Europa”, afirma Loeiz Limon-Duparcmeur, administrador financeiro (CFO) do Grupo e Membro do Conselho de Administração da Allianz Trade, responsável pelas áreas de Finanças e Gestão de Investimentos.

Recorde-se que a Cosec era presidida por Celeste Hagatong, que deixou a administração executiva do BPI para a Cosec, e agora em novembro de 2022 assumiu a presidência do Conselho de administração do Banco de Fomento.