Crescimento do PIB compensa aumento no endividamento da economia em 2022

Apesar do endividamento da economia portuguesa ter aumentado em 2022 em valor num ano de forte aumento da taxa de inflação, o substancial crescimento económico português permitiu que o rácio de endividamento diminuísse no fecho das contas do ano passado.



Segundo o Banco de Portugal (BdP), o endividamento do setor não-financeiro - isto é, o Estado, as empresas e as famílias - aumentou 19,1 mil milhões de euros para os 793,8 mil milhões de euros em termos nominais.

O setor privado, composto pelas empresas e pelos particulares, representava 441,3 mil milhões de euros, um acréscimo de 10,3 mil milhões de euros face a 2021; ao passo que 352,5 mil milhões de euros diziam respeito às administrações públicas e empresas públicas, isto é, ao setor público, cujo endividamento aumentou 8,8 mil milhões de euros.

Porém, o ritmo de crescimento da economia portuguesa em 2022, de 6,7%, foi superior ao ritmo de endividamento do País. Isto é: Portugal produziu mais riqueza, e mais depressa, do que as necessidades de crédito dos agentes económicos não-financeiros.

Por isso, o rácio de endividamento face ao produto interno bruto (PIB) , que em 2021 tinha sido de 361,2%, caiu, em 2022, para os 333,9% do produto. O setor público reduziu o rácio de endividamento para os 148,3% do PIB, face a 160,3% em 2021; e o setor privado, de 200,9% em 2021 para 185,6% do PIB no ano passado.

Só comércio e hotelaria vêem endividamento aumentar

No setor privado, as empresas privadas endividaram-se em mais 5,5 mil milhões de euros em 2022, “traduzindo um aumento do endividamento perante o exterior (2,9 mil milhões de euros), o setor financeiro (1,8 mil milhões de euros) e as empresas (1,0 mil milhões de euros)”, segundo o BdP.

Já os particulares endividaram-se em mais 4,8 mil milhões de euros, “essencialmente junto do setor financeiro (4,0 mil milhões de euros)”, acrescenta o banco central.

No setor público, o aumento do endividamento concretizou-se “principalmente junto das administrações públicas (5,2 mil milhões de euros) e dos particulares (3,0 mil milhões de euros)”.

Em percentagem, “entre o final de 2021 e o final de 2022, o endividamento total das empresas privadas cresceu 1,7%, o que correspondeu a uma diminuição de 1,7 pontos percentuais (pp) em relação ao ano anterior”, segundo o banco. Nenhum setor escapou à dinâmica de redução do ritmo de crescimento do endividamento em 2022, exceto o do “comércio, alojamento e restauração, que aumentou 0,9 pp em 2022”.

No que concerne ao endividamento dos particulares, este “aumentou 3,6% entre o final de 2021 e o final de 2022, crescimento superior ao verificado no ano anterior (3,3%)”, segundo a instituição.

Financiamento do Estado cai em 2022

O Estado financiou-se em 3,6 mil milhões de euros no ano passado, substancialmente abaixo dos 7,4 mil milhões de euros de 2021, ano em que os apoios à economia relativos à pandemia da covid-19 estavam ainda em vigor.



De acordo com outra nota do BdP, as administrações públicas financiaram-se em 2,7 mil milhões de euros junto de bancos residentes, e em 1,7 mil milhões de euros junto dos restantes setores da economia. Já o “financiamento concedido às administrações públicas pelo exterior foi de -0,7 mil milhões de euros”, segundo o banco central.

Um financiamento líquido negativo, explica o BdP, “indica que as aquisições líquidas de ativos financeiros pelas administrações públicas são superiores às emissões deduzidas de amortizações dos passivos, ou seja, as administrações públicas utilizaram parte dos fundos obtidos para financiarem outros setores da economia”.



Por instrumento, registou-se um “aumento de empréstimos deduzidos de depósitos no montante de 7,0 mil milhões de euros”; ao passo que “o financiamento das administrações públicas através de títulos foi de -3,4 mil milhões de euros, ou seja, as aquisições líquidas de títulos superaram as emissões líquidas”, detalha o BdP.