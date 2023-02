Grandes seguradoras portuguesas de olho num dos maiores negócios do ano

A Liberty Seguros, que já teve uma operação autónoma em Portugal mas que passou a sucursal, vai ser vendida juntamente com a operação do grupo em Espanha e a sucursal na Irlanda. O peso no país é reduzido, mas as grandes empresas do sector estão interessadas em consultar o dossiê - e também há olhares vindos de fora. Segundo apurou o Expresso, o negócio será vendido como um todo, mas nada está ainda fechado.

