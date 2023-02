Allianz fecha 2022 com resultado operacional recorde

A seguradora alemã Allianz obteve em 2022 um resultado operacional recorde de 14,16 mil milhões de euros, mais 5,7% do que no ano anterior, informou a empresa esta sexta-feira. Considerando apenas o quarto trimestre, o resultado operacional subiu 12,7%, para 3,95 mil milhões de euros.

O resultado líquido ascendeu a 7,18 mil milhões de euros, mais 1,1% do que no ano anterior, com o resultado atribuível a acionistas (ou seja, descontando os interesses minoritários) a avançar 1,9%, para 6,74 mil milhões de euros.

As receitas totais da Allianz em 2022 ascenderam a 152,7 mil milhões de euros, evidenciando um crescimento homólogo de 2,8%.

“Com os nossos resultados recorde tanto em receitas como em ganhos operacionais em 2022, a Allianz consolidou a sua posição como uma das instituições financeiras mundiais mais resilientes e confiáveis”, comentou, no comunicado de resultados, o presidente executivo da Allianz, Oliver Bätte.

No comunicado de resultados a administração da Allianz projeta para 2023 um resultado operacional em linha com o do ano passado, podendo atingir os 14,2 mil milhões de euros, embora a seguradora admita que o resultado real pode oscilar num intervalo de mil milhões de euros para cima ou para baixo, em face da ocorrência de catástrofes naturais ou desenvolvimentos adversos.

A Allianz irá propor aos acionistas um dividendo de 11,4 euros por ação, mais 5,6% do que no ano anterior.