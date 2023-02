Montante de novos créditos ao consumo cai 2,8% em dezembro

O montante de novos créditos aos consumidores caiu 2,8% em dezembro, face a novembro, para os 592,5 milhões de euros, segundo dados provisórios do Banco de Portugal (BdP) divulgados esta quarta-feira, 15 de fevereiro. Face a dezembro de 2021, a queda foi de 0,3%.



O montante total de novos créditos para fins pessoais caiu 10,2% de novembro para dezembro para os 257 milhões de euros, ao passo que o montante de novos créditos referentes a cartões ou facilidades de descoberto recuou 6,4% para os 106 milhões de euros.



Em contraciclo esteve o crédito automóvel: o montante de novos créditos cresceu 9,3% para os 230 milhões de euros em dezembro face ao mês anterior.



No que toca ao número de novos contratos de crédito, estes recuaram 11,8% no crédito pessoal, com 38.987 contratos em dezembro; e no crédito de cartões e descoberto registou-se uma queda de 3,8% para os 74.547 contratos. No crédito automóvel o número de novos contratos cresceu 8,4% de novembro para dezembro, para os 14.755 celebrados.



O número de novos contratos de crédito com subvenção representou 4,7% do número total de contratos em dezembro de 2022, face a uma quota de 4,9% em novembro e de 4,3% em dezembro de 2021.



Por montante, 7,4% do total de dezembro dizia respeito a crédito subvencionado, face a 6,7% em novembro e 6,8% no mês homólogo.



Segundo a definição do BdP, “os contratos de crédito subvencionados são celebrados entre a instituição de crédito e o consumidor, mas parte do custo do crédito é suportada por uma entidade terceira”, como “o ponto de venda onde o consumidor adquire o bem financiado”.