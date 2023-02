Banco polaco do BCP vende 80% da Millennium Financial Services

O Bank Millennium, o banco polaco onde o BCP tem uma participação de 50,1%, assinou um acordo de venda de 80% das ações da Millennium Financial Services. A venda é acompanhada ainda por um acordo de cooperação estratégica em matéria de seguros.

De acordo com a nota divulgada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na segunda-feira, a Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa adquire 72% das ações e a Towarzystwo Ubezpieczeń Europa os restantes 8%. Na prática, ficam todas as ações nas mãos da Towarzystwo Ubezpieczeń, que é detida em 50% pela seguradora alemã HDI.

Além da venda das ações, o banco fez "um acordo de cooperação, acordos de distribuição e acordos de agency (a "Cooperação Estratégica para os Seguros")". Este último “prevê uma ligação de bancassurance de longo prazo (dez anos) em relação a produtos de seguros específicos associados à oferta de crédito do Bank Millennium”, indica a nota.

O preço da venda pode ainda sofrer alterações ao longo da operação, mas o Millennium espera um ganho antes de impostos de 500 milhões de zlótis (cerca de 104,4 milhões de euros à taxa de câmbio atual).

A operação aguarda ainda a autorização da autoridade da concorrência.

O comunicado revela que as partes podem retirar-se do acordo “em certas situações previstas e podem ser aplicadas penalizações em caso de incumprimento” relativo às suas obrigações.