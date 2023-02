Lucro do Montepio dispara para 33,8 milhões de euros em 2022

O Banco Montepio, que reduziu recentemente o capital de 2,4 mil milhões para 1,2 mil milhões de euros, viu em 2022 os seus resultados consolidados melhorarem significativamente, quintuplicando os ganhos de 2021 e apresentando o sexto trimestre consecutivo de resultados positivos.

A passagem do capital para metade visou a cobertura de prejuízos passados.

Em nota à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco liderado por Pedro Leitão refere que “esta evolução favorável foi determinada pelo aumento do produto bancário, com destaque para a margem financeira e para as comissões, pela redução dos custos operacionais e pelas menores dotações para imparidades e provisões, em particular as relacionadas com o risco de crédito”.

O banco sublinha ainda que “a variação significativa dos resultados líquidos evidencia o crescimento do negócio, a melhoria da eficiência e a redução do custo do risco”.

A margem financeira (diferença entre os juros cobrados e os juros pagos) aumentou 8,1% para 251,5 milhões de euros, o que, segundo o banco, beneficiou “do desempenho comercial consubstanciado na evolução favorável do crédito performing [em cumprimento] e no reforço das aplicações efetuadas em títulos”.

Também as comissões líquidas subiram para 120,5 milhões de euros, ou seja, um aumento de 5,1%. Os maiores contributos para esta subida vieram dos "proveitos relacionados com operações de crédito (mais 2,1 milhões de euros), com a manutenção e gestão de contas (mais 1,6 milhões) e com serviços de pagamento (mais 1,3 milhões de euros)".

A ajudar os resultados anuais estiveram também os resultados de operações financeiras. Em 2022 ascenderam a 12 milhões de euros, face aos 10,8 milhões registados em 2021. O banco Montepio esclarece ainda que o aumento dos resultados em operações financeiras reflete o aumento com a reavaliação cambial, que subiu 1,7 milhões de euros. E reflete também "o acréscimo, em termos líquidos, do justo valor dos instrumentos derivados e dos ativos e passivos financeiros em 4,1 milhões de euros, parcialmente compensado pela diminuição dos proveitos com a carteira de títulos em 3,9 milhões de euros".

Os depósitos subiram 3,2%, para 13,1 mil milhões de euros, mas o crédito bruto registou uma redução marginal de 0,6%, para 12 mil milhões de euros.

Os custos operacionais caíram 3,2%, para 246,4 milhões de euros, com destaque para os custos com pessoal, que desceram 4,1%, para 152,6 milhões de euros.

A imparidade de crédito também caiu significativamente, de 51,4 milhões para 13,4 milhões de euros em 2022, ou seja 74%.

O banco presidido por Pedro Leitão sublinhou ainda o facto de ter conseguido reduzir “as exposições não produtivas (NPE) em 328 milhões de euros”, o que representou menos 34% face a dezembro de 2021, tendo ainda melhorado o rácio de NPE de 8% para 5,3%.

É neste enquadramento que o Montepio diz que “os resultados alcançados em 2022 refletem os progressos significativos na redução dos ativos não produtivos e dos ativos não estratégicos, com o objetivo de reduzir o risco de balanço e reforçar os rácios de capital para níveis confortavelmente acima dos requisitos regulamentares, refletindo também o aumento do negócio que permitiu uma melhoria expressiva dos níveis de produtividade”.

Os rácios de capital registaram também melhorias em 2022, por via da redução continuada dos ativos ponderados pelo risco e do contributo dos resultados, sublinha o banco.

“No final de 2022 o rácio de Fundos Próprios Principais de nível 1 (CET1) apurado tendo por base as regras phasing-in, ascendeu aos 13,7%, registando uma variação positiva de 1 p.p. [ponto percentual] em relação ao final de 2021. Atentas as regras fully implemented, o CET1 fixou-se nos 13,2% (11,8% no final de 2021), revelando uma confortável posição acima do requisito mínimo regulamentar de 9,08%”.



Conselho de administração com mais mulheres do que homens

Em comunicado o Montepio dá também nota de que “no ano em que assumiu funções o conselho de administração mais paritário da banca nacional - sete mulheres (58%) e cinco homens (42%)”, o banco consegue um aumento de 27, 2 milhões de euros no resultado.

O banco sinaliza ainda que “no final do segundo ano de implementação do plano de ajustamento operacional e cumprindo a meta nacional estipulada para a Igualdade de Género - 40% de mulheres em cargos de decisão até 2030 (conselho de administração, comissão executiva e direções de primeira linha), o Banco Montepio consolidou a tendência de evolução favorável da sua atividade, consubstanciada em seis trimestres consecutivos com resultados líquidos positivos, suportada no crescimento do negócio e na eficiência operacional”.