Portugal processado por quebrar acordo com Maurícias devido ao BES

Portugal está a ser processado por quebra do acordo de promoção e proteção de investimentos que assinou com as Maurícias, que data de 1997. Os autores da ação são fundos sedia­dos naquele país, um centro financeiro offshore, que em comum têm o facto de serem credores do Banco Espírito Santo (BES). É a primeira vez que Portugal é visado por violação de um acordo deste género, e, por conta da “complexidade e especificidade” do caso, o Governo criou um grupo de trabalho com vários ministérios.

Suffolk (Mauritius) Limited, Mansfield (Mauritius) Limited e Silver Point Mauritius: ao todo reclamaram €260 milhões na liquidação do BES, onde não vão recuperar nada, já que os seus créditos foram classificados pela comissão liquidatária como subordinados (e só os seniores têm direito a ser reembolsados no futuro).