Lagarde afasta influência de carta de António Costa na queda do Banif: BCE tem "total independência"

Christine Lagarde garante que o Banco Central Europeu (BCE), a que preside, atua de forma totalmente independente. É assim que responde ao eurodeputado Nuno Melo quando questionada sobre a influência que a carta enviada por António Costa ao antigo presidente do BCE, Mario Draghi, e criticada por Carlos Costa, teve no fim do Banif, em 2015.

