Compra de casa por videoconferência passa a ser possível no BCP

O BCP, que tinha em setembro uma carteira de crédito à habitação de 18,7 mil milhões de euros em Portugal, passou a disponibilizar a assinatura digital para os contratos de crédito à habitação. O primeiro contrato foi assinado dessa forma esta sexta-feira, 10 de fevereiro. A possibilidade foi posta em prática dez meses depois de a legislação o permitir.

“O Millennium bcp concretizou esta sexta-feira, 10 de fevereiro, o primeiro contrato de crédito à habitação remoto, totalmente digital, sem a presença física conjunta dos intervenientes. Este procedimento inovador foi realizado em parceria com a Plataforma Legal, mediante a autenticação dos intervenientes com recurso à Chave Móvel Digital”, de acordo com a nota de imprensa que foi disponibilizada pelo banco liderado por Miguel Maya.

Em causa está o ato de assinatura do documento particular que prevê a aquisição, com base no contrato de financiamento para a compra de casa. “O contrato de crédito à habitação remoto está enquadrada no decreto-Lei n.º 126/2021, que abriu a possibilidade da realização, através de videoconferência, de atos jurídicos autênticos. Neste novo processo, os documentos são assinados digitalmente pelas partes envolvidas, as quais participam através de videochamada, e submetidos em plataforma informática, tendo o mesmo valor de prova dos atos realizados presencialmente”, explica a instituição.

Divórcios de comum acordo ou habilitações de herdeiros são outros dos atos previstos pela legislação de 2021, que só entrou em vigor em abril de 2022. Dez meses depois chega a um dos maiores bancos em Portugal, que diz que esta poderá ser uma prática habitual a partir de agora: “No Millennium bcp passa a ser possível dar início ao processo de crédito à habitação a partir da App e concluí-lo sem sair de casa”.

A nível de execução, o papel do banco pode ser feito à distância, mas não é certo que todo o processo que conduz à compra de casa seja de forma remota: por exemplo, nas visitas para a escolha da casa, ou na contratação dos seguros obrigatórios, que podem ser feitos em entidades distintas do banco.

Nas sessões de videochamada que são feitas, que são gravadas, os intervenientes têm de mostrar o espaço em que se encontrem para mostrar que “agem de livre vontade”.