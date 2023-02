Ex-líder do Novo Banco vai para a Católica no Porto para aproximar bancos e empresas

Até há seis meses presidente do Novo Banco, António Ramalho tem uma nova vida. Depois de ter estado em formação para exercer funções não executivas em administrações de empresas, agora vai passar para a academia. Será professor na escola de economia da Católica do Porto.

De acordo com uma nota da Católica Porto Business School enviada às redações, António Ramalho será o novo industry fellow da área de banca e financiamento, ou seja, um membro da classe docente especializado naquele sector.

O objetivo é aproximar as empresas – cuja presença no norte do país é a mais relevante – do sector bancário e das suas novas especificidades.

“O convite ao Dr. António Ramalho, também ele formado na Universidade Católica, pretende complementar o conhecimento de ponta da nossa escola na área de finanças, com uma forte ligação à prática, constituindo um centro de competências ao serviço das empresas e executivos”, afirmou Rui Soucasaux Sousa, dean (reitor) da Católica Porto Business School, na nota enviada às redações.

Do lado do gestor que entre 2016 e 2022 liderou o Novo Banco, a explicação é que, “no atual contexto de transformação regulatória, é essencial que o conhecimento em banca e financiamento bancário seja partilhado com as empresas e empresários”.

O sector tem novas regras, há análises de risco e de conhecimento do cliente mais exigentes do que há duas décadas, para impedir que as empresas se tornem grandes devedores dos bancos. Essa sensibilização fará parte das iniciativas da faculdade, que no seu corpo docente tem Francisca Guedes de Oliveira, que desde o início do ano é administradora do Banco de Portugal.

“Em breve a Católica Porto Business School irá anunciar o conjunto de iniciativas que irão ser desenvolvidas nesta área numa co-coordenação entre António Ramalho e Gonçalo Faria”, que tem a responsabilidade da formação para executivos, segundo o comunicado.

Este será um dos trabalhos de Ramalho, já que ainda pode aplicar os conhecimentos que adquiriu na reconversão académica, para aprender a ser não executivo, que fez em Lausane no ano passado.

Ramalho saiu do Novo Banco em agosto do ano passado, depois de ter levado a cabo a reestruturação da instituição herdeira do BES, com a ajuda e 3,4 mil milhões de euros pagos pelo Fundo de Resolução (e emprestados pelo Estado e pelos bancos). Ainda terá salários por receber, que ficaram adiados devido à reestruturação do banco negociada com Bruxelas, e prémios de gestão que também podem ainda chegar - mas que, no fecho de contas, poderão ter sido já negociados.

A banca é a área de origem do gestor, tendo trabalhado nas administrações dos bancos do Grupo Champalimaud, e sido vice-presidente do BCP. Fora do sector, liderou a fusão da Estradas de Portugal com a Refer com a criação da Infraestruturas de Portugal, e esteve ainda na CP.