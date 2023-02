Lucros do BNP Paribas subiram 7,5% no ano passado

Os lucros do banco francês BNP Paribas subiram 7,5% em 2022, de 9,5 mil milhões de euros no ano anterior para 10,2 mil milhões de euros, anunciou a instituição esta terça-feira, 7 de fevereiro, beneficiando do impacto positivo da venda do banco BancWest na ordem dos 2,9 mil milhões de euros.

As receitas do banco subiram 8,8% para os 47,6 mil milhões de euros, face a 43,8 mil milhões de euros em 2021, com todas as divisões operacionais a melhorarem o desempenho, em particular a de banca institucional e empresarial, que viu as receitas subirem 16%. O rácio de capital CET1 era de 12,3% no final de 2022.

O BNP Paribas anunciou que irá pagar um dividendo de 3,90 euros, a propor aos acionistas em maio, e irá começar a implementar o programa de recompra de ações na ordem dos 5 mil milhões de euros apresentado ao Banco Central Europeu.

O banco prevê que os lucros aumentem, entre 2022 e 2025, mais de 9% anualmente; e antecipa lucros por ação, já com dividendos, a subir 12% por ano nesse período.