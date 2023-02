Família Rothschild quer tirar banco da bolsa de Paris

O banco de investimento Rothschild & Co deverá sair de bolsa. A família Rothschild está em conversações com investidores para a compra das ações que estão neste momento dispersas em bolsa, de acordo com comunicado do banco desta segunda-feira, 6 de fevereiro.



A Concordia, empresa da família Rothschild que é proprietária de 38,9% das ações e de 47,5% dos direitos de voto da Rothschild & Co, quer comprar as ações do banco por 48 euros cada, 19% acima do preço de fecho de sexta-feira. O banco de investimento é cotado na bolsa de Paris.



Está previsto também que a Concordia pague um dividendo de 1,4 euros aos acionistas do banco e de 8 euros se a proposta de compra das ações avançar. A casa-mãe prevê que, se concretizar a apresentação de uma oferta, esta seja feita até ao fim do primeiro semestre de 2023.

“Nenhum dos negócios do grupo [banca de investimento, gestão de fortunas, e banca comercial] tem necessidade de aceder a capital de mercados públicos", justifica a Concordia em comunicado, acrescentando que a avaliação de cada uma das áreas de negócio “é feita de melhor forma com base no desempenho de longo-prazo em vez de nos lucros de curto-prazo”.

Estes fatores fazem com que seja “mais apropriado” o grupo ser totalmente privado do que cotado em bolsa, acrescenta.



Segundo o Financial Times, o banco atual é resultado de uma fusão entre a entidade francesa e o banco britânico NM Rothschild & Sons, de outro ramo da família, em 2012. O banco Rothschild original foi fundado em 1811 em Londres e está nas mãos da família há sete gerações.

Em 2018, após vários anos de litígio entre ramos diferentes da família Rothschild, os bancos Rothschild & Co e Edmond de Rothschild anunciaram um acordo, estipulando que nenhuma das empresas poderia apresentar-se no mercado somente com a marca Rothschild, e que o Rothschild & Co teria de operar em França, Bélgica e Mónaco com a marca Rothschild Martin Maurel.