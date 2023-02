BPI soma lucro de 365 milhões de euros em 2022

Os lucros do BPI em 2022 subiram em termos consolidados e também na atividade em Portugal. João Pedro Oliveira e Costa, presidente do BPI, afirmou na apresentação de resultados anuais, que os resultados são sólidos e sustentáveis.

Em Portugal os resultados cresceram 31% face a 2021.

Para os resultados consolidados do BPI, a participação do banco em Angola (BFA) contribuiu com 96 milhões e a posição do banco em Moçambique (BCI) gerou 34 milhões de euros, em 2022.

Em Portugal a atividade gerou um lucro de 235 milhões de euros, o que para o presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, o ano de 2022 foi positivo, com “forte dinamismo comercial que nos permitiu melhorar a rentabilidade e manter uma posição financeira confortável", afirmando ainda que o balanço do banco “é equilibrado” e que se “cumpriu metade do objetivo do plano”.

