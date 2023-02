Governo aprova diploma para extinguir Fundo de Pensões da CGD

As responsabilidades presentes e futuras do Fundo de Pensões da CGD vão ser transferidas para a Caixa Geral de Aposentações (CGA).

A operação abrange cerca de 14 mil pessoas e uma transferência em dinheiro de 3 mil milhões de euros.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um decreto-lei que “procede à extinção do Fundo de Pensões do Pessoal da Caixa Geral de Depósitos, transferindo para a Caixa Geral de Aposentações as responsabilidades pelos respetivos encargos e o valor correspondente para fazer face às mesmas”, lê-se no comunicado.

Para isso houve conversações com os ministérios das Finanças e Segurança Social e também a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e as responsabilidades e encargos fossem calculados de forma “conservadora”.

Esta operação é neutra em termos de défice.