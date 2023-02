Novo Banco foi buscar novo administrador financeiro ao conselho geral e de supervisão

Benjamin Dickgiesser é o novo administrador executivo do novo banco e vai exercer as funções de administrador financeiro. Dickgiesser faz parte do Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco, presidido por Byron Haynes, e o qual o nomeia agora para o atual mandato com termo em 2025.

O Conselho Geral e de Supervisão (CGS) aprovou esta quarta-feira o quarto administrador executivo que está ainda "sujeito a autorização das entidades reguladoras competentes", no que diz respeito à sua idoneidade (Fit & Proper). Até agora, foi Mark Bourke, o presidente executivo do banco, que sucedeu a António Ramalho, quem acumulou temporariamente as funções de administrador financeiro.

No comunicado enviado à CMVM, o CGS justifica a escolha de Benjamin Dickgiesser “como candidato ideal”, já que este “possui experiência e conhecimento significativo do mercado e do sistema financeiro português, adquirido nos últimos cinco anos”, assim como tem “profundo entendimento das operações do Novo Banco e da sua estratégia, e “conhecimento dos mercados de capitais”.

Benjamin Dickgiesser vai substituir Leigh Bartlett que acordou a saída de funções como administrador financeiro por motivos de ordem pessoal e após apenas sete meses no cargo. O novo administrador tem mais de 15 anos de experiência em mercados financeiros e trabalhou em várias instituições financeiras, como o grupo Citigroup´s Investment Banking, em Londres, e na Lone Star Europe Acquisitions LLP.

No comunicado são ainda destacadas as funções que Benjamin Dickgiesser desempenhou como managing director da Hudson Advisors Portugal Lda, com funções de suporte a aquisições e gestão dos investimentos da Lone Star Fund´s European Investments.