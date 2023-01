Banco do Canadá sobe taxa de juro para 4,5%

O Banco do Canadá subiu, esta quarta-feira, a sua taxa de juro em 25 pontos base, para 4,5%, assinalando que pode fazer uma pausa na política de ajustamento monetário que iniciou no começo de 2022.

Este foi o oitavo aumento consecutivo decidido desde o início de 2022 e já tinha sido antecipado pelos analistas.

"Se os acontecimentos económicos decorrerem de modo geral de acordo com as perspetivas do Relatório de Política Monetária, o Conselho espera manter a política de taxas de juro no nível atual enquanto avalia o impacto dos aumentos acumulados das taxas de juro", referiu o banco central em comunicado.

A próxima reunião de política monetária está prevista para 08 de março.

O Banco do Canadá iniciou uma agressiva política de aumento das taxas de juro no início de 2022 para conter a rápida subida da inflação, que atingiu 8,1% em junho passado.

Em dezembro, a inflação situou-se em 6,3%, ainda longe do objetivo de 2% fixado pelo Banco do Canadá.

A instituição indicou que prevê que a inflação recue "de forma significativa" para 3% em meados deste ano e que fique em 2% em 2024.