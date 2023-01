Salgado apresentou queixa contra Portugal há mais de três anos, mas só agora o caso está a mexer

O Conselho Superior da Magistratura recebeu nas últimas semanas um documento jurídico do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem a solicitar a posição oficial do Estado Português sobre uma queixa apresentada há mais de três anos por Ricardo Salgado, o ex-presidente do Grupo Espírito Santo alvo de processos criminais e contraordenacionais depois do colapso deste grupo financeiro.

