PwC faz segunda subida salarial desde outubro

A PwC reviu, em outubro, como normalmente, os salários dos seus trabalhadores numa média de 9%, mas o aumento salarial não se ficou por aqui e a partir de janeiro deste ano os funcionários vão receber ainda mais 6%. São mexidas nos vencimentos que colocam a auditora, uma das chamadas big four, no leque de empresas que subiram os salários acima dos 5,1% negociados no acordo de rendimentos, como o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, disse, numa entrevista ao “Público”, que estava a acontecer em Portugal.

Segundo declarou ao Expresso João Ramos, o sócio da auditora com responsabilidade na área dos recursos humanos, o esforço feito para estes aumentos está nos €4 milhões, um peso que considera relevante tendo em conta a faturação na ordem dos €120 milhões. Em 2022, a revisão salarial foi de 11%, e agora o agregado é de 15%, tendo em conta o contexto da inflação. A empresa, que vai buscar as siglas a Pricewa­terhouseCoopers, também vai abrir 450 postos de trabalho.