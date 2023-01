Juros do BCE deverão chegar a um pico de 3,25% até junho, antes de começarem a cair

Os especialistas já veem a ‘luz ao fundo do túnel’ no que diz respeito ao aumento dos juros. Dentro de meio ano os juros na Europa podem começar a descer, mas até lá ainda vão atingir o pico, segundo os economistas ouvidos pela “Bloomberg”.

Assim, a taxa diretora deverá atingir o pico de 3,25% (atualmente em 2%) em três etapas: dois aumentos de 50 pontos base em fevereiro e março e um aumento de 25 pontos base em maio ou junho. Depois, em julho, começará a descer, mais concretamente para 3%.

Mas, de acordo com a Bloomberg, este cenário sugere uma mudança drástica que o Banco Central Europeu (BCE) não prevê. A maioria dos funcionários do banco central pensa que as taxas, depois de atingirem o pico, vão permanecer nesse nível e não descer, como indicam os economistas.

Apesar de a inflação estar a abrandar ainda está elevada e a inflação subjacente - que exclui a energia e os bens alimentares não transformados, com preços mais voláteis - continua a crescer. Por exemplo, em Portugal, este indicador passou de uma variação homóloga de 7,2% em novembro de 2022 para 7,3% em dezembro, o valor mais elevado desde dezembro de 1993.

Os economistas ouvidos pela agência estimam que este indicador atinja, em média, 5,1% este trimestre e depois recue gradualmente para 3,5% no último trimestre de 2023.