Portugal Express Crédito sem autorização para exercer atividades financeiras

O Banco de Portugal (BdP) avisou, esta sexta-feira, que a Portugal Express Crédito não tem habilitação para exercer qualquer atividade financeira em Portugal.

"O Banco de Portugal adverte que os responsáveis pelo perfil da rede social Facebook infra identificado, não estão, na presente data, nem nunca estiveram, habilitados a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente a concessão, intermediação e consultoria de crédito", indicou, em comunicado, o supervisor financeiro.

Em causa está o perfil naquela rede social da Portugal Express Crédito.

A instituição liderada por Mário Centeno lembrou que a concessão de crédito, as atividades de intermediação e consultoria de crédito estão reservadas às entidades habilitadas a exercê-las, cuja lista pode ser consultada no site do BdP.