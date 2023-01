Maior negócio imobiliário de 2022 deu €644 milhões a três bancos e foi tratado com sigilo... até à CMVM intervir

A Caixa Geral de Depósitos (CGD), o Banco Comercial Português (BCP) e o Novo Banco receberam 644 milhões de euros num grande negócio que concluíram no final do ano passado. Quando o anunciaram, em agosto, o segredo foi a alma do negócio. Mesmo com o desfecho, os pormenores da venda de imóveis e hotéis foram mantidos num grande secretismo, que só foi (parcialmente) desvendado porque a polícia dos mercados obrigou as entidades sob a sua supervisão a darem mais informação aos investidores.

