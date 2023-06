Livro Verde sobre a sustentabilidade das pensões adiado para janeiro de 2024

Os peritos a quem o Governo encomendou um “Livro Verde sobre a sustentabilidade da Segurança Social” vão ter mais seis meses para entregar as suas propostas. O alargamento do prazo foi pedido pelos próprios peritos, e é justificado com a “complexidade do tema” e a “diversidade de áreas em análise”.

Numa nota enviada esta sexta-feira à comunicação social, a Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social informa que entre final de julho do ano passado, altura em que ficou completo, e junho deste ano, já auscultou parceiros sociais, associações de jovens que estão a entrar no mundo do trabalho, associações de pensionistas, profissionais que vivem trabalhos intermitentes, atípicos ou fracamente protegidos pela Segurança Social, e um leque diversificado de especialistas portugueses e estrangeiros. O tempo, contudo, foi pouco.

“Dada a complexidade do tema e a diversidade de áreas em análise” e “a necessidade de uma extensa recolha e análise de dados, cuja tempestividade condicionou o progresso dos trabalhos, a Comissão solicitou a extensão do prazo de entrega do relatório final”. O prazo, inicialmente fixado para junho deste ano, passa para 31 de janeiro de 2024.​