Alargamento das licenças e aumento dos subsídios quando são partilhadas: o que muda para os pais quando nasce um bebé?

Decreto-lei que regulamenta as alterações no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno já foi aprovado em Conselho de Ministros. Proteção na parentalidade, reforçando a partilha do acompanhamento dos filhos entre a mãe e o pai, é uma das áreas abrangidas. O Expresso explica-lhe as alterações na lei

Há uma hora