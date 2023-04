Aumento das pensões segue dentro de momentos

1 Aumento intercalar? De onde vem a ideia?

O Governo tentou travar a polémica e a ansiedade criada no ano passado, quando António Costa anunciou um aumento de pensões repartido em duas fases (através do chamado “complemento extraordinário” e uma subida máxima de 4,8% em janeiro), mas não tem sido bem-sucedido. O aumento persistente do custo de vida e o facto de não se saber o que vai acontecer ao valor das pensões de 2024 em diante continua a alimentar o debate. Esta semana chegaram ao Parlamento uma petição popular e propostas do Bloco de Esquerda, PCP e Livre para pedir que as pensões voltem a ser aumentadas este ano. As propostas não são exatamente iguais, mas o objetivo dos partidos é genericamente o mesmo: garantir que o valor base das pensões sobe para os níveis onde estariam se a fórmula de atualização não tivesse sido suspensa.