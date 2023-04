Pensionistas manifestam-se junto ao parlamento pelo aumento das pensões

Algumas centenas de reformados e pensionistas reuniram-se esta quarta-feira, 12 de abril, junto ao Parlamento para pedir um aumento de 60 euros para todas as pensões e a criação de um cabaz de bens essenciais com preços fixos.

A concentração ocorre no dia em que a petição "Pela reposição do poder de compra de todas as pensões", subscrita pela Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI), é discutida em plenário na Assembleia da República.

Empunhando cartazes com palavras de ordem como "Pela qualidade de vida, valorização das pensões" ou "Repor o poder de compra das pensões", os participantes na iniciativa da MURPI reclamam que "seja possível viver com alguma dignidade".