Pensões aos tropeções

Reformei-me em 2022 e a pensão não subiu em janeiro. Porquê?

No dia 9 de janeiro, a Segurança Social pagou as reformas com aumentos de 4,83% (para pensões até €960,86 brutos), 4,49% (entre €960,87 e €2882,58) e 3,89% (de €2882,59 até €5765,16). Contudo, a regra só se aplica aos reformados que saíram da vida ativa antes de 2022. Quem se reformou no ano passado não é abrangido. A portaria que estabelece as atualizações, publicada esta semana, diz expressamente que as regras se aplicam às pensões “atribuídas anteriormente a 1 de janeiro de 2022”. As restantes não têm atualização, uma vez que só se constituíram no ano passado. É possível que a situação tenha gerado estranheza, numa altura em que as atualizações se destacam devido à inflação e ao crescimento, mas esta é uma regra que se repete todos os anos.

