Anulações de subsídios de desemprego dispararam em 2022 (mas metade foram repostos)

No ano passado o subsídio de desemprego esteve em níveis historicamente baixos mas o número de pessoas que viram a sua prestação social cancelada cresceu significativamente. Ao todo, foram anulados 5818 subsídios, mais 30,5% do que no ano anterior, sobretudo devido à falta de comparência às convocatórias dos centros de emprego. A maioria dos desempregados queixou-se de não ter recebido nada pelo correio, e, em 49% dos casos, o Instituto de Emprego (IEFP) acabou por dar-lhes razão e repor o pagamento.