Pensões atribuídas em 2022 serão corrigidas em abril, com retroativos

Quem se reformou em 2022 pela Segurança Social voltou a receber em fevereiro uma pensão abaixo do seu valor. Em causa está o coeficiente de valorização das pensões, que continua sem ser aplicado. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garante que a situação será corrigida no mês de abril.

As pessoas que passaram à reforma no ano passado não estão abrangidas pela atualização das pensões entre 3,89% e 4,83%, um tema que foi retomado este fim de semana na SIC Notícias por Marques Mendes, mas o valor da sua reforma tem de ser atualizado à evolução do nível de vida ao longo dos anos em que acumularam salários.

Esta atualização faz-se através do chamado coeficiente de valorização, que, em termos simples, serve para adequar o valor de um salário de há 20, 30, ou 40 anos aos preços atuais. E é com este valor dos salários do passado atualizados à inflação presente que se calcula a pensão.

Apesar de há alguns meses já ter na sua posse todos os elementos para fazer os cálculos, este coeficiente de valorização só foi tornado público dia 9 de janeiro deste ano (pela Portaria nº 24-C/2023), por atrasos na sua divulgação. Chegou já fora do tempo para incluir os valores na pensão paga em janeiro de 2023.

Na altura, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garantiu que tudo seria atualizado e pago com retroativos, mas, um mês depois, chegados a fevereiro, as pensões continuam sem ser atualizadas, de acordo com informação recolhida pelo Expresso junto de dois reformados.

Contactado pelo Expresso, o Ministério liderado por Ana Mendes Godinho (na foto) garante que “a revalorização das remunerações que serviram de base ao cálculo das pensões iniciadas durante o ano de 2022, para todas as pensões que foram iniciadas desde 1 de janeiro de 2022, será efetivada no mês de abril de 2023, com retroativos a 1 de janeiro de 2022”. Até lá, não há que estranhar se continuar a receber o mesmo.