Vencedores conhecidos em junho

No próximo mês de junho serão conhecidos os vencedores de cada uma das categorias em concurso. Para tal a organização do evento vai realizar uma cerimónia no Capitólio, com a presença dos candidatos e demais entidades envolvidas nesta iniciativa.

Os prémios do concurso são de natureza não pecuniária e consistem na atribuição de menções de prestígio e entrega de troféus nas categorias e subcategorias já reveladas.

Cabe ao júri, composto por especialistas convidados para o efeito e que se distinguem tanto técnica como profissionalmente no sector do imobiliário, apreciar os candidatos. A sua avaliação vai basear-se na qualidade e inovação dos projetos, soluções e empreendimentos apresentados.

Que vençam os melhores.