Chega entregou “entre 450 e 500” propostas de alteração ao “mau Orçamento” do PS

O Chega entregou “entre 450 e 500” propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), anunciou esta sexta-feira o presidente do partido, que justificou o número de alterações com o “mau Orçamento” apresentado pelo Governo.

“O Chega terá entre 450 e 500 propostas entregues de alteração ao Orçamento do Estado”, disse André Ventura, em conferência de imprensa na Assembleia da República.

O presidente do Chega não se alongou nas propostas que o partido apresentou no âmbito da discussão na especialidade do OE2023, mas referiu a redução das taxas de IVA “em geral” e uma taxa zero para os bens essenciais, a “suspensão do pagamento do IMI ao longo” do próximo ano, e também impedir a tributação dos subsídios de férias e de Natal em 2023.

Ventura também criticou os partidos “que se abstêm de apresentar propostas” de alteração ao documento, sem se referir a nenhum em concreto, por considerar que “estão a abdicar” da possibilidade de modificar “um mau Orçamento”. “Por isso é que temos muitas propostas”, completou.

O líder do Chega lembrou que, no último Orçamento do Estado, o PS rejeitou todas as propostas apresentadas pelo Chega, por isso, o partido apresentou este número elevado de alterações à lei orçamental de 2023. E se o PS este ano voltar a chumbar todas as propostas do Chega, Ventura avisou que no próximo ano o partido vai “apresentar 600 ou 700”.