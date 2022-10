Prejuízos fiscais sem limite: entre o sobressalto e a confiança de que Portugal está a seguir exemplos de sucesso

O regime de reporte dos prejuízos fiscais em Portugal vai mudar de paradigma, deixando de existir prazo para deduzir estes valores no lucro tributável. É uma alteração que coloca Portugal ao lado de outros países da União Europeia cujo enquadramento deste créditos também não tem um limite temporal, como a Alemanha, França, Bélgica ou a vizinha Espanha. As críticas ao Governo de estar a fazer um favor às grandes empresas – que há muito pedem a reformulação deste mecanismo – não se fizeram esperar e há quem veja riscos importantes no horizonte. Mas também há várias vozes que consideram que a eliminação dos limites temporais apenas peca por tardia e que esta reforma até podia ir mais longe.

