OE2023: Livre e PAN vão abster-se na votação da generalidade

O Livre e o PAN vão abster-se esta quinta-feira na votação do Orçamento do Estado para 2023 na generalidade. A decisão do partido de Rui Tavares foi tomada numa reunião da Assembleia do partido, por videoconferência, que já terminou de madrugada, enquanto o partido de Inês de Sousa Real aprovou de forma unânime o sentido de voto numa reunião da Comissão Política Nacional (CPN) que teve lugar esta noite.

“A CPM face ao balanço da execução das medidas do OE2022 e face à abertura do Governo de negociarmos na especialidade decidiu por unanimidade que nos iremos abster para fazer avançar e haver diálogo em torno de medidas que são fundamentais a este tempo”, afirmou a deputada do PAN, em declarações aos jornalistas, no Parlamento.

Esta posição assume que "só com um compromisso sério do Governo em relação a propostas de alteração substantivas e com real impacto que o Livre venha a submeter é que poderemos votar de outra forma que não contra, no momento da votação final global”, afirma, por sua vez o Livre em comunicado.

Tal como o Expresso avançou na terça-feira, o Livre e o PAN estavam já inclinados para este sentido de voto, uma vez que os partidos têm reuniões sectoriais agendadas com o Governo e consideravam que votar contra a proposta orçamental poderia fechar a porta a entendimentos. A disponibilidade manifestada por António Costa, durante o arranque do debate do OE2023 na generalidade, para o Executivo continuar a negociar com ambos só reforçou a posição dos partidos.

Ainda assim, os novos ‘parceiros’ do Governo não poupam críticas ao documento, que na visão do Livre, dá “prioridade” à consolidação orçamental e não responde às “necessidades dos cidadãos” na atual conjuntura. “O Governo prefere um orçamento contido, que seria adequado num momento de crescimento da economia e com inflação em níveis normais, mas que acaba, assim, por agravar a probabilidade da recessão, que considera improvável, mas para a qual quer estar preparado”, acusa.

Nesta proposta de OE, defende ainda, “caberá à classe média o ónus de suportar o impacto da inflação” e os “serviços públicos são condenados à estagnação”.

É com base nas prioridades já definidas, que o partido de Rui Tavares está disponível para dialogar com “cada um dos ministros" na fase de especialidade, após a abstenção na generalidade. “O Livre defende uma estratégia orçamental ancorada em opções económicas e fiscais que atendam à emergência social e ambiental como prioridades, bem como à garantia de serviços públicos de qualidade”, vinca.

O Livre garante também que insistirá à mesa das negociações na execução das medidas acordadas anteriormente com o Governo, como o Programa 3C - Casa, Conforto e Clima para combater a pobreza energética ou o projeto-piloto da semana de quatro dias. No âmbito deste Orçamento, o deputado único apresenta o seu caderno de encargos, com propostas como a criação de um serviço de transporte escolar público, um passe ferroviário nacional e o reforço da dotação da Cultura.

Já Sousa Real insistiu que a proposta orçamental do Governo não é o OE ideal, mas “não deixa de ser um orçamento que faz avanços” face a reivindicações do partido, como o aumento do IAS, o aumento para 258 milhões de euros da verba dedicada à pobreza energética ou a atualização do subsídio de refeição na Função Pública.

A porta-voz do PAN garantiu também que o partido irá insistir na fase de especialidade em medidas como o alargamento do Programa Porta 65, para habitação jovem, reforçar a aposta na mobilidade suave e em medidas para a floresta e o combate à seca.

“Não iremos desistir da oportunidade que a especialidade nos dá”, reforçou apontado para medidas essenciais para o partido como IVA zero no cabaz de bens essenciais e a descida do IVA dos serviços veterinários para 6%.

Tal como o Livre, Sousa Real deixou avisos ao Governo, assegurando que se o partido não conseguir ter medidas aprovadas na especialidade, votará “contra” o OE2023.

