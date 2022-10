Manso Neto: “É um orçamento relativamente tranquilo” que podia “ser subscrito por qualquer partido do bloco central”

“É um orçamento relativamente tranquilo, compatível com a redução em dez pontos percentuais da dívida pública no Produto Interno Bruto (PIB), com um défice das contas públicas de 0,9% do PIB e que retoma o investimento público depois de anos em que este esteve muito baixo”. É esta descrição sumária que João Manso Neto, presidente executivo da empresa de energias renováveis GreenVolt faz da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023), apresentada no passado dia 10 de outubro pelo Governo e que será debatida e votada, na generalidade, nos próximos dois dias (26 e 27 de outubro) na Assembleia da República.

