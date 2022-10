PCP vai propor tributação de lucros extraordinários das energéticas e redução do IVA

O PCP vai apresentar como alterações à proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) a tributação dos lucros extraordinários das energéticas e a redução do IVA da eletricidade e gás, incluindo do de botija, para 6%.

Em comunicado, a direção comunista criticou o Governo socialista por não inscrever na proposta apresentada na segunda-feira pelo ministro das Finanças a fixação de preços máximos que "impeçam os brutais aumentos" dos preços da eletricidade e do gás.

O PCP quer reverter esta decisão, por isso, vai apresentar como alterações ao documento o controlo das "margens das energéticas, que tributem os ganhos extraordinários, que evitem os aumentos dos preços".

"Relembrando que a existência de uma tarifa regulada de eletricidade e que a possibilidade de regresso à tarifa regulada do gás já tinha sido proposta pelo PCP no Orçamento do Estado para 2022, o PCP reafirma a necessidade de remover os fatores de agravamento artificiais que pesam sobre as tarifas reguladas e eliminar o seu caráter transitório, tendo em conta a sua reconhecida importância", acrescenta o partido.

Os comunistas também propõem a redução para 6% do IVA sobre a eletricidade e o gás, incluindo o de botija.

A dotação na proposta de OE2023 de 3000 milhões de euros para formação de preços do gás e eletricidade também foi criticada pela direção comunistas, por se destinar, "fundamentalmente, aos consumidores empresariais, deixando de fora os consumidores domésticos".

"Perante a espiral de especulação promovida pelas grandes empresas energéticas, o Governo opta por não implementar medidas de controlo de margens e fixação de preços, que impeçam os brutais aumentos do preço da energia, suportados pelos consumidores e que alimentam os lucros milionários da EDP, Endesa, Iberdrola, Galp e outras", acrescenta o partido.

Mas o executivo PS, sustenta o PCP, optou por "mobilizar o propagandístico montante de 3000 milhões de euros, dos quais 1500 milhões de euros com origem direta no Orçamento do Estado, mantendo as margens das energéticas intocáveis".

Ou seja, na ótica do PCP, o Estado está a "financiar os lucros milionários destes grupos económicos".