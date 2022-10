Lei do Orçamento deixa de fora várias medidas fiscais acordadas com os parceiros sociais

São, pelo menos, três as medidas de âmbito fiscal que constam no Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade e que os parceiros sociais davam como certas na proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023), mas que acabaram por não constar da proposta de lei que foi apresentada segunda-feira pelo Governo.

