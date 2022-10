Rotas aéreas não liberalizadas nos Açores recebem três vezes menos verbas que o habitual. Bolieiro diz-se "dececionado"

O Governo cortou nas verbas destinadas a financiar rotas aéreas deficitárias nos Açores, e o Governo Regional não gostou. O financiamento era de 10 milhões de euros e com a proposta atual do Orçamento do Estado para 2023 baixou para 3,5 milhões, valor que José Manuel Bolieiro diz ser dececionante.

As ligações aéreas abrangidas pelas obrigações de serviço público são Lisboa-Santa Maria-Lisboa, Lisboa-Pico-Lisboa, Lisboa-Horta-Lisboa e Funchal-Ponta Delgada-Funchal. São efetuadas pela SATA e não têm qualquer comparticipação financeira desde 2015.

Prejuízo de 40 milhões

Como os voos são deficitários, a transportadora açoriana afirma que acumulou desde então com esta operação um prejuízo de cerca de 40 milhões de euros. A SATA tem estado a fazer estes voos, com uma autorização especial da Comissão Europeia, por se tratar de rotas deficitárias, mas a luz verde de Bruxelas poderá não voltar a prolongar-se. É que a SATA recebeu de apoios públicos na sequência da pandemia 255,5 milhões de euros, parte em empréstimos com garantia pública, e está agora com um plano de reestruturação em curso, o que lhe retira espaço de manobra.

“Tomamos conhecimento de que o Estado assume a responsabilidade do financiamento pelas obrigações de serviço público (OSP) nas rotas não liberalizadas, mas que nos dececiona, porque apresenta um valor de três milhões e meio de euros, que é absolutamente insuficiente, considerado o histórico”, advertiu José Manuel Bolieiro, no final de uma reunião entre o Governo Regional e o Conselho de Ilha do Pico, uma das rotas não liberalizadas.



Dez milhões é o valor histórico

O governante sublinhou que tratando-se de uma proposta, a expetativa do Governo regional é que se reconheça o histórico, não havendo razão para desistir do território. Por isso, Bolieiro assegura que vai alertar o Estado para que isto seja “uma proposta inicial, mas que termine pelo menos no triplo, que aponta para mais de 10 milhões de euros”.

A proposta de OE, conhecida esta segunda-feira, prevê a transferência para a companhia aérea SATA, de uma verba de 3,5 milhões de euros, destinada a “assegurar os serviços aéreos regulares, nas rotas não liberalizadas, entre o continente e a Região Autónoma dos Açores, e entre esta e a Região Autónoma da Madeira".

Porém, questionado sobre se, não havendo um reforço destas verbas, pode haver uma suspensão ou redução de algumas ligações aéreas nas rotas não liberalizadas, José Manuel Bolieiro afirmou não querer pronunciar-se sobre hipotéticos cenários.

“Eu não quero agora enfatizar o não cumprimento de uma expectativa, eu quero antes enfatizar o sentido de responsabilidade do Estado em assumir este encargo e na dimensão adequada para o cumprimento da continuidade territorial e no cumprimento de uma obrigação de serviço público numa rota não liberalizada”, frisou.

O chefe do executivo açoriano disse também aguardar que, não só o Governo Regional, como o parlamento açoriano, assim como os deputados à Assembleia da República eleitos pelo círculo eleitoral dos Açores, reivindiquem o mesmo junto do Estado.

Os Açores vão receber cerca de 288 milhões de euros em 2023, ao abrigo da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, mais sete milhões do que em 2022, segundo a proposta de Orçamento do Estado.