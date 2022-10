Portugal cresce acima da zona euro em 2022 e 2023 (mas abaixo de Espanha no próximo ano)

A economia portuguesa vai crescer mais do dobro da zona euro este ano e, em 2023, volta a superar a média dos parceiros da moeda única. É isso que indica a comparação das projeções inscritas pelo Governo no cenário macroeconómico da proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023) com os números avançados pelo Banco Central Europeu (BCE) para a zona euro, bem como pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) para o espaço da moeda única e as maiores economias do euro. Com as projeções do Governo para o crescimento da economia nacional alinhadas de perto com as últimas disponíveis, tanto do Conselho das Finanças Públicas (CFP), como do Banco de Portugal, tudo indica que serão dois anos de convergência com a média dos parceiros do euro. Contudo, no próximo ano, caso se confirmem as projeções, Portugal crescerá abaixo da vizinha Espanha.

