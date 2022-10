Jovens empresários elogiam redução seletiva do IRC: "é uma velha bandeira da Associação”

A redução do IRC para as empresas que aumentem salários ou que invistam em inovação anunciada no Orçamento do Estado (OE) para 2023 foi elogiada pela Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), que a considerou “uma velha bandeira da Associação”.

“Esta solução fiscal é uma velha bandeira da Associação, que há muito reivindica junto dos decisores políticos uma majoração, em sede de IRC, para empresas com comportamentos social e ambientalmente responsáveis e que apostem em fatores críticos de competitividade, como a transição digital, a I&D, a inovação e a transferência de tecnologia”, segundo o comunicado de imprensa da associação.

A associação ressalva, entretanto, que a redução do IRC “devia majorar, em sede de IRC, outros comportamentos social e ambientalmente responsáveis por parte das empresas e outros fatores críticos de competitividade, como as transições digital e energética” e critica o facto de ser” limitada nas práticas e políticas que premeia e incentiva".

“A redução seletiva do IRC é um bom complemento do recente pacote de medidas governamentais, desde que não se trate de uma solução fiscal complexa e pouco acessível às empresas, como muitas vezes acontece no nosso sistema tributário”, conclui.

“Incentivo à mudança”

A medida é, para o presidente da ANJE, citado no comunicado, “um incentivo a uma mudança de políticas e comportamentos nas empresas, quer ao nível da gestão dos recursos humanos, quer ao nível da criação de valor a partir do conhecimento”.

Segundo Alexandre Meireles, “a redução fiscal anunciada pelo Governo premeia as empresas com boas práticas remuneratórias e que reforçam a sua competitividade com base na ciência, inovação e tecnologia”.

O responsável descreve como “importantes" medidas de “apoio à contratação e até aumento do benefício do IRS Jovem”, por ser "importante que Portugal aposte cada vez mais em medidas que ajudem a reter talento e a combater o problema de escassez de mão de obra”.

Sobre o acordo de rendimentos, assinado no domingo pelo Governo e pelos parceiros sociais, "é importantíssimo que seja executado”, disse.