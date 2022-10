AEP quer maior redução da carga fiscal e celeridade no apoio para as faturas da energia

A AEP (Associação Empresarial de Portugal) considera que a proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2023 “mostra pouca determinação no que toca à redução estrutural da carga fiscal”, indica a associação em comunicado, divulgado esta terça-feira.

A associação defende que é através da redução da fiscalidade que as famílias podem ter mais rendimento disponível e, assim, “apoiar a procura interna, face à relevância do consumo privado na evolução do PIB, tendo em conta o peso dominante desta componente (64%)”.

Nem tudo é mau. A AEP caracteriza como positivas algumas medidas, tais como “os incentivos ao investimento, à capitalização das empresas e ganhos de escala, à redução dos custos da energia e de outros custos de contexto, bem como à melhoria do rendimento disponível das famílias”.

No caso do apoio aos custos da energia, a AEP aguarda que essa ajuda, para empresas e famílias, seja implementada de forma célere.

“Queremos acreditar que pelo facto de o Orçamento do Estado contemplar medidas plurianuais do acordo aprovado em Concertação Social, permitirá, nos próximos anos, reduzir a incerteza e conferir uma maior previsibilidade, estabilidade e paz social. Este é o caminho para uma trajetória de maior confiança, com impacto na atração e na realização de investimento”, lê-se na nota.

No entanto, a associação aponta que o Governo foi “relativamente otimista”, tendo em conta o cenário de incerteza vivido atualmente. Por esse motivo, a AEP receia que estas medidas propostas possam ser insuficientes.