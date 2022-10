Que mudanças são estas nas retenções do IRS?

O Governo quer alterar as regras de retenção na fonte de IRS, o valor de imposto que se paga mensalmente, a título indicativo, por conta do valor final do imposto a pagar. Quem tem crédito à habitação pode pedir uma redução da retenção, para ficar com mais dinheiro disponível; o Governo acaba com a sensação de que, por vezes, o IRS come todo o aumento de salário; e promete uma maior aproximação da retenção mensal de IRS daquele que é o valor real do imposto quando, no ano seguinte, se entrega a declaração e se fazem os apuramentos finais.

