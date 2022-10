Portugal sai do clube dos mais endividados do euro em 2023

O nível de endividamento português em 2023 previsto pela proposta de Orçamento do Estado entregue esta segunda-feira na Assembleia da República retira Portugal do grupo dos cinco mais endividados da zona euro. Do terceiro lugar nos últimos anos, depois da Grécia e Itália, cai para a sexta posição.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler