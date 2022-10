Orçamento de "estagnação", "irrealista", com "muita maquilhagem" e "voracidade fiscal": As críticas dos partidos ao OE2023

As críticas começaram logo na sexta-feira, assim que foi conhecido o cenário macroeconómico para 2023. A oposição antecipou um Orçamento do Estado (OE) “pouco ambicioso” com base em previsões que pecam por “excesso de otimismo”. Hoje depois de entregue no Parlamento, o PS voltou a surgir isolado na defesa do documento, que tem a aprovação garantida com a maioria absoluta do partido.

