OE2023: medicamentos renovados automaticamente nas farmácias, creches para filhos de profissionais de Saúde, Direção-Executiva sem orçamento

Em todo o texto que acompanha a proposta do Orçamento do Estado para 2023 para a Saúde, é no setor das farmácias de ambulatório que consta uma das medidas mais úteis para a população, sobretudo a mais idosa: o Governo admite “promover um mecanismo de renovação automática da prescrição para os doentes crónicos, numa interação SNS/farmácias de oficina”.